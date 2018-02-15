Panasonic Lumix DC-GX9 снимает в 4К

Снимать видео в 4К в последнее время стало трендом. Большинство зеркальных фотоаппаратов выпускают с этой возможностью и вот беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 тоже получила эту фишку. Вы можете записывать видео в 4К на 30 кадрах в секунду, картинка получается весьма привлекательной и компактные размеры камеры дают вам возможность спокойно путешествовать, снимать достопримечательности и не переживать о громадном весе устройства в повседневной жизни. Стоимость камеры составляет ровно 1000 долларов США, это достаточно высокая стоимость, но за устройство такого типа с такими возможностями вполне можно заплатить и больше. остается только надеяться на то, что продукт доедет до России с привлекательной ценой, а не как обычно. Может тогда блогеры станут снимать видео в 4К немного чаще.