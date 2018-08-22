Panasonic Lumix DC-LX100 II стоит 1000 долларов

2018-08-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Lumix DC-LX100 II; [61]
В последнее время беззеркальные фотоаппараты стали пользоваться повышенным спросом — пользователи не хотят покупать здоровенные зеркальные фотоаппараты, им хочется компактные решения. Вот Panasonic Lumix DC-LX100 II и показали в сети — довольно классная камера, которая стоит 1000 долларов. Для путешествий и аматоров в фотографии этого предостаточно. Внешне устройство выглядит невероятно стильно, есть все необходимые элементы для управления, в том числе и сенсорный дисплей и аппаратные органы управления. Осталось только дождаться официального релиза и можно будет смотреть на качество фотографий. Хотя, мне кажется, что у этой камеры не так много конкурентов на рынке и потенциальные покупатели сразу обратят внимание на новинку. Слишком уж хорошо она выглядит.


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