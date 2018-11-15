Panasonic Lumix DC-LX100M2 выглядит шикарно

2018-11-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Lumix DC-LX100M2; [104]
В последнее время мы наблюдаем активное развитие рынка фотоаппаратов — бренды, которые ранее не могли тягаться с Nikon и Canon, теперь легко выходят вперед. Например, недавно анонсировали модель фотоаппарата Panasonic Lumix DC-LX100M2, которая по множеству параметров уделывает конкурентов. Здесь есть модули беспроводного подключения, есть много интересных фишек и нововведений. Помимо этого, камера обзавелась объективом Leica DC Vario-Summilux F1.7-F2.8 с отличной светосилой и фокусным расстоянием 24-75 миллиметров. Отличный вариант для тех, кто не хочет разбираться с характеристиками и объективами — покупаете данную модель и у вас точно будет хорошее качество картинки. В путешествиях, помимо всего прочего, новинка еще и компактностью своей порадует.


Комментарии:
Apple разрабатывает собственный модем дл...
Apple разрабатывает собственный модем длКомпания Apple за последние годы выросла в размерах и пытается снизить зависимость от сторонних поставщик...
Kyocera DuraForce Pro 2 - новейший надеж...
Kyocera DuraForce Pro 2 - новейший надежVerizon Wireless выпустила совершенно новый прочный смартфон Kyocera DuraForce Pro 2. Устройство является...
Крупное обновление для Wear OS...
Крупное обновление для Wear OSКомпания Google анонсировала крупное обновление для операционной системы Wear для носимых устройств. Обно...
Наушники V-MODA BassFit имеют глубокий б...
Наушники V-MODA BassFit имеют глубокий бV-MODA представила свои новые спортивные наушники BassFit - беспроводную модель, предназначенную для испо...
Представлены видеокарты Gigabyte WaterFo...
Представлены видеокарты Gigabyte WaterFoКомпания Gigabyte представила видеокарты Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme WaterForce 8G, Aorus GeForce RTX 2...
Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS P...
Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS PНе так давно мы проводили сборку системы с использованием кастомной СВО Thermaltake Pacific M360 Plus D5,...
Cougar Helor 240 с подсветкой...
Cougar Helor 240 с подсветкойНа рынке охлаждения можно наблюдать невероятно активное развитие систем жидкостного охлаждения. Практичес...
Новинка ZTE Nubia Red Devil eSport...
Новинка ZTE Nubia Red Devil eSportКомпания ZTE выпустит смартфон среднего варианта. Конфигурация протестированного смартфона Nubia NX619J в...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W. Умный блок питания с 10 летней гарантиейОбзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W. Умный блок питания с 10 летней гарантией
Обзор Playme OMEGA. Двухканальный комбо-видеорегистраторОбзор Playme OMEGA. Двухканальный комбо-видеорегистратор
Обзор UMIDIGI A3. Недорогой смартфон из стекла и сталиОбзор UMIDIGI A3. Недорогой смартфон из стекла и стали
Обзор Cooler Master MasterNotepal Pro. Подставка для ноутбука с USB-хабомОбзор Cooler Master MasterNotepal Pro. Подставка для ноутбука с USB-хабом
Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
В России был представлен смартфон Xiaomi...
В России был представлен смартфон Xiaomi14 ноября в Москве состоялась презентация флагманской модели Xiaomi Mi 8 Pro. Смартфон получил заднюю кры...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. Фл...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. ФлВыбрать телевизор в современных реалиях довольно трудно — масса производителей, у каждого с десяток интер...
Обзор One Hour One Life. Самая странная ...
Обзор One Hour One Life. Самая странная Я обожаю игры про выживание — они позволяют каждый раз окунаться во что-то новое, необычное и нестандартн...
Предварительный обзор DOOGEE S80. Защище...
Предварительный обзор DOOGEE S80. ЗащищеВ последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди обычных пользователей....
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GT...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GTДля подавляющего большинства пользователей корпус для компьютера не является чем-то важным и необходимым....
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая исто...
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая истоИнтересных проектов на сегодняшний день предельно мало — даже небольшие студии, которые обычно привлекали...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как долже...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фот...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. ФотПроизводители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качес...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor