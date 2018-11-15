Panasonic Lumix DC-LX100M2 выглядит шикарно

В последнее время мы наблюдаем активное развитие рынка фотоаппаратов — бренды, которые ранее не могли тягаться с Nikon и Canon, теперь легко выходят вперед. Например, недавно анонсировали модель фотоаппарата Panasonic Lumix DC-LX100M2, которая по множеству параметров уделывает конкурентов. Здесь есть модули беспроводного подключения, есть много интересных фишек и нововведений. Помимо этого, камера обзавелась объективом Leica DC Vario-Summilux F1.7-F2.8 с отличной светосилой и фокусным расстоянием 24-75 миллиметров. Отличный вариант для тех, кто не хочет разбираться с характеристиками и объективами — покупаете данную модель и у вас точно будет хорошее качество картинки. В путешествиях, помимо всего прочего, новинка еще и компактностью своей порадует.