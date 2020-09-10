Panasonic Lumix S5 полнокадровая беззеркальная камера

Компания Panasonic анонсировала Lumix S5, компактную полнокадровую беззеркальную камеру.

Panasonic Lumix S5 имеет 24,2-мегапиксельный MOS-сенсор и может снимать 10-битное видео 4K либо с 60/50p при 4: 2: 0, либо с 30p/25p при 4: 2: 2. При 10-битной записи ограничение по времени составляет 30 минут, а при 8-битной записи нет никаких ограничений. Камера имеет базовый диапазон ISO от 100 до 51 200, а также есть технология Dual Native ISO, которая помогает снизить уровень шума. V-Log есть два родных ISO - 640 и 4000. V-Gamut также предустановлен.

Lumix S5 поддерживает 5-осевую стабилизацию изображения со сдвигом датчика, которая выдерживает до 5 ступеней. Компания Panasonic обещала выпустить прошивку для S5 к концу года. Это добавит поддержку Cinema 4K, а также вывод видеоданных RAW на ATOMOS NINJA V через HDMI. Также запланировано несколько вспомогательных функций записи видео и новые опции фото стиля.

Panasonic Lumix S5 можно будет приобрести по цене 2000 долларов США.
Комментарии и отзывы Panasonic Lumix S5
Обзоры:
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Новости:
Смартфоны Google Pixel 5 представят уже в конце сентября

Заслуживающий доверия сетевой инсайдер Джон Проссер поделился подробностями о смартфонах Google Pixel 5 и...
Полнокадровая беззеркальная камера в компактном корпусе от Panasonic - Lumix S5

Panasonic официально выпустила свою новую полнокадровую беззеркальную камеру Lumix S5. Она имеет компактн...
Камера Pentax K-1 Mark II Silver Edition оценена в $2100

Компания Ricoh Imaging представила флагманскую зеркальную камеру Pentax K-1 Mark II Silver Edition, котор...
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Смартфон HTC Wildfire E2 получит 4 ГБ ОЗ...
Смартфон HTC Wildfire E2 получит 4 ГБ ОЗВ базе данных Google Play Console появились сведения о смартфоне HTC Wildfire E2, который еще не был пред...
Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro получили ста...
Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro получили стаКомпания Xiaomi начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 12 для 13 смартфонов Xiaomi и Redm...
Dream Machines представила облегченные м...
Dream Machines представила облегченные мDream Machines представила две игровые мыши серии DM6 Holey, которые официально выйдут 23 июля. Серия сос...
Игровые ноутбуки MSI Alpha 15 и Alpha 17...
Игровые ноутбуки MSI Alpha 15 и Alpha 17MSI представила игровые ноутбуки серии Alpha построенные на базе AMD Ryzen 4800H и графикой Radeon RX 560...
Флагман Redmi K30 Ultra получит 120-Гц ...
Флагман Redmi K30 Ultra получит 120-Гц Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K30 Ultra, который будет представлен уже зав...
Бета-версия игры Mortal Shell доступна в...
Бета-версия игры Mortal Shell доступна вБета-версия игры Mortal Shell доступна в магазине Epic Games, любой пользователь может скачать ее со стра...
Внутренности Microsoft Surface Duo показ...
Внутренности Microsoft Surface Duo показВ сети появились фотографии внутреннего устройства складного смартфона Microsoft Surface Duo, который ста...
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новые ...
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новые Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустила обновление для смартфона Mi 10 Pro. Камера смартфона ...
Новое сверхширокое дополнение к серии об...
Новое сверхширокое дополнение к серии обSony анонсировала дополнение к своей линейке полнокадровых объективов с FE 12-24mm F2.8 GM моделью SEL122...
Опубликованы изображения дизайна смартфо...
Опубликованы изображения дизайна смартфоВ сети появились подробные рендеры, показывающие внешний вид грядущих смартфонов компании Motorola. Moto ...
Смартфон Honor 30S вышел в России...
Смартфон Honor 30S вышел в РоссииБренд Honor дал старт российским продажам смартфона Honor 30S, который доступен в серебристой, фиолетовой...
Невероятно быстрая технология зарядки 12...
Невероятно быстрая технология зарядки 12Спустя всего день после того, как Oppo представила зарядку 125 Вт, компания Realme представила свою собст...
Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАПОбзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАП
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
Обзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингомОбзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингом
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor