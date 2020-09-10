Panasonic Lumix S5 полнокадровая беззеркальная камера

Компания Panasonic анонсировала Lumix S5, компактную полнокадровую беззеркальную камеру.

Panasonic Lumix S5 имеет 24,2-мегапиксельный MOS-сенсор и может снимать 10-битное видео 4K либо с 60/50p при 4: 2: 0, либо с 30p/25p при 4: 2: 2. При 10-битной записи ограничение по времени составляет 30 минут, а при 8-битной записи нет никаких ограничений. Камера имеет базовый диапазон ISO от 100 до 51 200, а также есть технология Dual Native ISO, которая помогает снизить уровень шума. V-Log есть два родных ISO - 640 и 4000. V-Gamut также предустановлен.

Lumix S5 поддерживает 5-осевую стабилизацию изображения со сдвигом датчика, которая выдерживает до 5 ступеней. Компания Panasonic обещала выпустить прошивку для S5 к концу года. Это добавит поддержку Cinema 4K, а также вывод видеоданных RAW на ATOMOS NINJA V через HDMI. Также запланировано несколько вспомогательных функций записи видео и новые опции фото стиля.

Panasonic Lumix S5 можно будет приобрести по цене 2000 долларов США.