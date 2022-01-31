Panasonic объявляет о выпуске нового высококачественного объектива

Panasonic объявила о новой технологии формования линз, которая удешевляет производство объективов для фотоаппаратов, а также значительно повышает их надежность и производительность. Это технология формования линз дальнего инфракрасного диапазона для асферических линз дальнего инфракрасного диапазона, в которой используется халькогенидное стекло, повышающее производительность камер и датчиков.

Новый производственный процесс можно использовать для асферических и дифракционных линз различных размеров. Одной из ключевых особенностей является то, что для него не требуется клей, что значительно снижает вероятность загрязнения линзы, защищает края линзы и повышает точность установки на оправе.
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