Panasonic показала Lumix DMC-ZS200

Для многих пользователей фотоаппарат является неотъемлемой частью повседневной жизни. Для путешественников, фотографов, журналистов и прочих профессий это рабочий инструмент, требующий определенного качества картинки. И, новинка Lumix DMC-ZS200 позволит вам получить высокий уровень изображения, который так нужен большинству вышеописанных профессий. Главная особенность камеры - 15 кратный зум, позволяющий вам снимать отдаленные объекты в хорошем качестве. Это шикарный вариант для разного рода экскурсий, когда нет возможности подойти к интересному объекту ближе. Да и в других ситуациях такое вот увеличение будет отличным решением для многих пользователей. Стоимость фотоаппарата составляет 800 долларов, так что можно спокойно брать и не переживать за большие траты семейного бюджета.