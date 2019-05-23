Panic выпускает портативную игровую консоль с необычным дизайном

Команда разработчиков Panic представили свое последнее творение в виде портативной консоли Playdate. Она оснащена уникальной рукояткой сбоку, которая может использоваться в качестве контроллера для некоторых игр.

Playdate скорее относится к приставкам старого поколения из 80-90 годов. Для нее будут доступны 12 игр и разработчики обещают, что еженедельно будут выпускать новые. В Playdate имеется 2,7-дюймовый черно-белым экран, Wi-Fi для обновления, Bluetooth, USB Type-C для зарядки и 3,5 мм для наушников. Предзаказ станет доступен позднее в этом году и Playdate обойдется в $150.