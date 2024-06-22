Параметры планшета HMD Tab Lite утекли в сеть

Сетевые источники поделились подробностями о бюджетном планшете HMD Slate Tab 5G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 8,7-дюймовым экраном IPS с разрешением 1340:800 точек и максимальной яркостью 560 нит, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T610 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, модемом с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, а также черной, синей и розовой расцветками корпуса. Ориентировочная цена планшета составляет 150 евро.

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