Партнёры NVIDIA будут выпускать дорогие RTX 30xx

Если вы следите за рынком видеокарт, то знаете, что на текущий момент приобрести видеокарту RTX 30xx почти нереально — дефицит настолько высокий, что некоторые пользователи перекупают модели за три стоимости от официальной. И, к сожалению, пока что улучшения ситуации не предвидится — производитель просто не успевает выпускать столько моделей, сколько необходимо рынку. Более того, от этого дефицита страдают партнёры компании NVIDIA, которые не могут продавать столько видеокарт, сколько нужно для запланированной прибыли. И чтобы выровнять ситуацию, крупные партнёры будут выпускать только флагманские модели с безумной стоимостью — у них выше накрутка стоимости, так что и прибыль выше. Если хотели купить доступную видеокарту — придётся подождать.