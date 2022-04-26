Патч Gran Turismo 7 1.13 добавляет новые автомобили, трассы, настройки и многое другое

Вышло обновление 1.13 для Gran Turismo 7 для консолей Sony PS5 и PS4.

Обновление добавляет в игру три новых автомобиля, в их числе Subaru BRZ GT300 '21, Subaru BRZ S '21 и Suzuki Cappuccino (EA11R) '91. Кроме того, этот новый патч добавляет 24-часовой макет трассы Спа-Франкоршам, а также три новых события World Circuits и локации «Дома в стиле гассe в Айнокуре» и «Цветение сакуры ночью» в Scapes. Помимо этих новых дополнений к последней части Gran Turismo, этот патч также содержит множество улучшений и настроек, включая дополнительные параметры настройки звука и различные изменения в поведении автомобиля наряду с настройками контроллера. Полные примечания к патчу есть на официальном сайте игры.

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