Patriot Memory представила игровую память Viper Steel RGB

Новая игровая память Patriot Viper Steel RGB предлагает диапазон скоростей от 3200 МГц до 3600 МГц, как в виде одного модуля так и комплектом до 64 Гб (2 по 32 Гб).

Viper Steel RGB построена на 10-слойной печатной плате и протестирована на платформах AMD и Intel. XMP 2.0 профиль обеспечивает легкий разгон в одно нажатие. Модули памяти оснащены обновленным радиатором из алюминия. Светодиодная полоса имеет несколько зон подсветки и поддерживает технологии RGB-синхронизации материнской платы, включая ASUS Aura Sync , MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 и ASRock Polychrome Sync RGB.

Комплект памяти на 64 Гб (2 по 32 Гб) доступен по цене 333,89 долларов, такой же комплект, но с частотой 3200 МГц продается за 254 доллара.
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