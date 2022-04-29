Patriot анонсировал комплект оперативной памяти VIPER VENOM RGB DDR5

Viper, торговая марка PATRIOT для игр и мировой лидер в области высокопроизводительной памяти, твердотельных накопителей и решений для флэш-памяти, сегодня объявил о выпуске на рынок своих новых комплектов высокопроизводительной памяти DRAM VIPER VENOM RGB DDR5. Эти совершенно новые комплекты памяти VIPER VENOM DDR5 доступны с RGB-подсветкой и без нее. Они обеспечивают повышенную частоту до 6200 МГц с комплектами емкостью 16–32 ГБ, чтобы удовлетворить высокие требования энтузиастов ПК и хардкорных геймеров.

Новый дизайн теплозащитного экрана VENOM сочетает в себе уникальную световую полосу RGB и изготовленный на заказ алюминиевый радиатор с матовой черно-серебристой графикой. Высококачественные модули оснащены встроенным термодатчиком для контроля производительности, а превосходное рассеивание тепла помогает предотвратить опасность перегрева. Физическая высота модуля позволяет избежать помех для большинства процессорных кулеров, представленных на рынке. Кроме того, световая полоса RGB имеет совершенно новый дизайн с обновленным программным обеспечением для синхронизации и схемами подсветки. Самое главное, все модули VENOM RGB DDR5 на 100% совместимы с новейшими материнскими платами ASUS, ASROCK, GIGABYTE и MSI и могут быть синхронизированы с их системами RGB.

Уникальная архитектура памяти DDR5 обеспечивает локальную регулировку напряжения на основе заблокированной/разблокированной PMIC (интегральной схемы управления питанием) и SPD HUB (последовательного обнаружения присутствия), которые могут обеспечивать одновременный мониторинг и пороговую защиту, интеллектуальное управление напряжением и управление питанием. Кроме того, встроенная функция ECC обеспечивает активное исправление ошибок для улучшения целостности данных и повышения производительности и стабильности. Комплект памяти VIPER VENOM DDR5 поддерживает новейший профиль разгона Intel XMP 3.0 и обеспечивает точность и стабильность, позволяя легко настраивать производительность в соответствии с конкретными задачами разгона. Каждый модуль построен с использованием десятислойной печатной платы и строго отсортированных микросхем, что обеспечивает превосходную целостность сигнала и непревзойденную надежность производительности системы.

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