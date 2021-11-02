Patriot представляет оперативную память DDR5 Signature

PATRIOT, мировой лидер в производстве высокопроизводительной памяти, твердотельных накопителей, игровой периферии и флеш-накопителей, сегодня с гордостью объявляет, что их первая высокопроизводительная память DDR5 будет доступна на рынке в ноябре 2021 года. Память Signature DDR5 примерно на 75% быстрее производительность по сравнению с аналогичной высокопроизводительной и разогнанной памятью DDR4 прямо на глазах. Комплект памяти обеспечивает высокоскоростные частоты до 4800 МГц, а в будущих версиях - до 8400 МГц. Одиночные модули доступны с различной емкостью, от 8 ГБ до 64 ГБ, и являются идеальным выбором для системных интеграторов и тех, кто хочет расширить свою системную память DDR5.

Память PATRIOT Signature DDR5 предназначена для значительного повышения производительности. Signature DDR5 потребляет всего 1,1 В питания и обеспечивает меньшее энергопотребление и меньше нагревается, несмотря на более высокую частоту 4800 МГц. Дальнейшие улучшения мощности включают встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC), которая обеспечивает лучший контроль местного регулирования напряжения, предлагая повышенную пороговую защиту, одновременный мониторинг, INTELligent напряжение и управление питанием, поддерживающее повышенную настройку напряжения и более широкие диапазоны регулировки.

Каждый модуль Signature DDR5 имеет встроенные термодатчики для мониторинга и защиты от тепловых проблем, а также для улучшения общей отчетности.

Качество сборки и стабильность являются критически важными характеристиками для успешной работы с памятью DRAM; 8-слойная черная печатная плата используется в памяти PATRIOT Signature DDR5 для существенной целостности сигнала. Кроме того, новейший встроенный код ECC еще больше повышает точность обработки данных и общую стабильность системы. В результате память PATRIOT Signature DDR5 обещает стать разумным выбором для системных интеграторов и всех, кто хочет расширить свою системную память DDR5, предлагая широкий спектр возможностей и конфигураций, позволяя пользователям максимально использовать возможности новых ALDER LAKE и платформы Z690.
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