Pentonic 2000 от MediaTek - первый в мире 7-нм чип для ТВ

После анонса своего флагмана Dimensity 9000 SoC для смартфонов, компания теперь анонсировала свой флагманский набор микросхем для телевизоров - Pentonic 2000. И похоже, что этот кристалл является первым в мире во многих аспектах. В первую очередь, это первый 7-нм чип для телевизоров, основанный на узле TSMC. Во-вторых, это первый коммерческий набор микросхем для ТВ, поддерживающий универсальное кодирование видео (VVC) для контента H.266. Это новый кодек с улучшенной эффективностью сжатия, в основном для потокового и широковещательного мультимедиа. HEVC, VP9 и VS3 также входят в список изначально поддерживаемых кодировок.

Чип настолько мощный, что может работать с разрешением 8K при 120 Гц с поддержкой MEMC в этом разрешении. Также возможно масштабирование контента, отличного от 8K, до максимального разрешения телевизора. MediaTek заявляет, что он основан на искусственном интеллекте. Поддержка хранилища UFS 3.1 делает работу еще более быстрой. Ожидается, что первые телевизоры с чипами Pentonic 2000 появятся в 2022 году.