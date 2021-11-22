Pentonic 2000 от MediaTek - первый в мире 7-нм чип для ТВ

После анонса своего флагмана Dimensity 9000 SoC для смартфонов, компания теперь анонсировала свой флагманский набор микросхем для телевизоров - Pentonic 2000. И похоже, что этот кристалл является первым в мире во многих аспектах. В первую очередь, это первый 7-нм чип для телевизоров, основанный на узле TSMC. Во-вторых, это первый коммерческий набор микросхем для ТВ, поддерживающий универсальное кодирование видео (VVC) для контента H.266. Это новый кодек с улучшенной эффективностью сжатия, в основном для потокового и широковещательного мультимедиа. HEVC, VP9 и VS3 также входят в список изначально поддерживаемых кодировок.

Чип настолько мощный, что может работать с разрешением 8K при 120 Гц с поддержкой MEMC в этом разрешении. Также возможно масштабирование контента, отличного от 8K, до максимального разрешения телевизора. MediaTek заявляет, что он основан на искусственном интеллекте. Поддержка хранилища UFS 3.1 делает работу еще более быстрой. Ожидается, что первые телевизоры с чипами Pentonic 2000 появятся в 2022 году.
Комментарии и отзывы MediaTek Pentonic 2000
Fujitsu запускает новую 8-мегабитную FRAM, гарантирующую ско…
Fujitsu запускает новую 8-мегабитную FRAM, гарантирующую скоFujitsu Semiconductor Memory Solution Limited выпустила новую 8-мегабитную FRAM MB85R8M2TA с параллельным…
Intel выпускает нейроморфный процессор нового поколения …
Intel выпускает нейроморфный процессор нового поколения Несмотря на свое название, нейронные сети лишь отдаленно связаны с теми вещами, которые вы можете найт…
AMD выпустит платформу AM5 для новых чипов 2022 года…
AMD выпустит платформу AM5 для новых чипов 2022 годаВ коротком видео AMD рассказала о своей новой ар…
Qualcomm меняет схему именования своих флагманских SoC…
Qualcomm меняет схему именования своих флагманских SoCУ Qualcomm была довольно хорошая схема именования своих чипсетов до тех пор, пока пару лет назад ее посто…
Samsung повысит стоимость своих чипов…
Samsung повысит стоимость своих чиповОжидается, что Samsung Electronics поднимет цены на свои изделия аналогично недавнему подорожанию продукц…
Новое поколение Intel Raptor Lake-S будет поддерживать платф…
Новое поколение Intel Raptor Lake-S будет поддерживать платфС запуском поколения процессоров Intel Alder Lake платформа объединяет поддержку двух различных стандарто…
Snapdragon 898 будет представлен 30 ноября…
Snapdragon 898 будет представлен 30 ноябряQualcomm недавно опубликовала страницу на своем веб-сайте, в которой сообщается, что ее мероприятие Tech …
Intel высмеяла Apple в своём новом рекламном ролике…
Intel высмеяла Apple в своём новом рекламном роликеIntel полностью переделала свою маркетинговую кампанию, чтобы нацелить ее на Apple, поскольку она отказал…
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor