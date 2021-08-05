Передавайте файлы, а не бактерии с USB-флеш накопителем GOODRAM UME CARE

GOODRAM представила антибактериальный флеш-накопитель UME CARE. Это еще один продукт из серии UME, после биоразлагаемой модели ECO FRIENDLY.

Благодаря использованию технологии Biomaster в материал, из которого изготовлен корпус UME CARE, были добавлены ионы серебра с бактерицидными свойствами. Через 24 часа количество микробов на поверхности устройства уменьшается на 99%. UME CARE соответствует стандарту ISO 22196. Важно отметить, что USB-накопитель сохраняет свои антибактериальные свойства на всю жизнь. Это означает, что продукт полностью безопасен на все время использования. Флеш-накопитель доступен с емкостью 16, 32, 64 и 128 ГБ с интерфейсом USB 3.0 (3.1 gen. 1). Скорость работы составляет до 60 МБ/с и до 20 МБ/с для чтения и записи соответственно.

«Мы хотели создать инструмент, способствующий безопасной работе как в офисе, так и дома. Такие предметы повседневного обихода, такие как сотовый телефон, клавиатура или офисное оборудование, являются одной из крупнейших сред обитания бактерий, а контакт кожи с зараженным материалом - один из наиболее распространенных способов передачи микроорганизмов. Каждый из нас каждый день прикасается к множеству грязных предметов, а затем - даже несколько раз в день - к лицу, рту, носу или глазам. Чтобы свести к минимуму риск передачи микроорганизмов, необходимо заботиться не только о гигиене, но и о рабочей среде. Также стоит воспользоваться новейшими технологиями и антибактериальными свойствами, такими как ионы серебра, используемые в корпусе UME CARE », - подчеркивает Веслав Вильк, президент Wilk Elektronik SA.

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