Этим летом на ПК и консолях появится обновленная версия ролевой игры выпущенной в 2012 году студией "38 Studios" Kingdoms of Amalur: Reckoning, которая получила название Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Официальная дата выпуска игры Kingdoms of Amalur Re-Reckoning назначена на 18 августа.

На странице игры указано, что Kingdoms of Amalur Re-Reckoning получила улучшенную визуализацию и новый игровой процесс. Стоимость стандартной версии игры составит 39 долларов, а специальное издание можно будет купить за 109 долларов.

Над игрой работали компания Kaiko и разработчик THQ Nordic известный своими проектами Darksiders Warmastered Edition и Darksiders 2 Deathinitive Edition.