Переменная частота обновления скоро появится на PlayStation 5

Sony объявила, что работает над поддержкой переменной частоты обновления (VRR) для PlayStation 5. Эта функция будет выпущена в ближайшие месяцы, другие функции внедряются сейчас с сегодняшним обновлением. VRR сопоставляет частоту кадров дисплея с выводом консоли, которая может меняться от момента к моменту, когда игрок перемещается по более или менее сложным сценам. Эта функция уменьшает или устраняет такие проблемы, как разрывы экрана и проблемы с синхронизацией кадров, а также уменьшает задержку ввода.

Обратите внимание, что для этого вам потребуется совместимый телевизор или монитор с HDMI 2.1. Что касается поддержки игр, будущие игры могут включать опцию VRR при запуске, текущие игры могут получить ее с патчем. Sony даже добавила переключатель для включения режима VRR в играх, которые его не поддерживают. Сегодняшнее обновление включает некоторые запрошенные пользователем функции. Одним из них является возможность создавать открытые и закрытые вечеринки и присоединяться к ним на PS5 и PS4. Открытые вечеринки видны вашим друзьям, и они могут свободно присоединяться к ним, закрытые вечеринки скрыты и требуют приглашения.

Sony постепенно внедряет эту функцию и в приложение PS, позволяя вам создавать вечеринки с телефона, а не с консоли. Пользовательский интерфейс Game Base приложений был обновлен, чтобы упростить доступ к функциям «Друзья», «Группы» и обмена сообщениями.

Приложение PS Remote Play получает темный режим, а также новые языки чтения с экрана (португальский, финский, шведский, турецкий, греческий, тайский и китайский).

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