Переносная Bluetooth-акустика

Корпус Beecaro Teatro защищён по стандарту IPX5. Он не боится брызг воды и дождя: колонку можно брать с собой за город или использовать возле бассейна, не опасаясь поломки акустической системы. На панели управления предусмотрена кнопка быстрого сопряжения с аналогичной моделью для создания эффекта объемного звучания.Встроенный аккумулятор емкостью 3600 мАч обеспечивает до 7 часов автономной работы в режиме воспроизведения, а USB-выход позволяет использовать колонку в качестве пауэрбанка.Колонка получила два встроенных динамика суммарной мощностью 20 Вт и беспроводной модуль Bluetooth 5.0 для подключения к источнику звука в радиусе до 10 метров. Предусмотрен и 3,5-мм аудиоразъём для проводного соединения, а также слот для карты памяти microSD: он пригодится, если нужно сэкономить заряд телефона. Поддержка голосовых помощников Google Assistant и Siri позволит узнать погоду или установить напоминание, даже если смартфон находится в кармане или в сумке.О стоимости новой модели пока неизвестно.