Первая в мире переносная батарея с поддержкой Power Delivery 3.0 мощностью в 100 Вт

Компания Hyper анонсировала новую переносную батарею с названием HyperJuice и поддержкой сверхмощной зарядки.

Устройство получило немаленькие габариты корпуса (164.33 × 77.15 × 25 мм), вес 661 г и объём аккумулятора на 27 000 мАч. По словам компании, этого хватит чтобы полностью зарядить Apple MacBook Pro.

Новинку оснастили двумя портами USB-C и одним USB-A. Первый поддерживает зарядку Power Delivery 3.0 с максимальной мощностью в 100 Вт, а остальные два — до 60 Вт и до 18 Вт соответственно. Также из интересного, сам HyperJuice можно зарядить буквально за час, используя фирменный адаптер. Он идёт в комплекте с устройством.

HyperJuice уже можно приобрести на официальном сайте компании. В наличии есть две расцветки: Silver и Deep Gray. Цена вопроса — 250 долларов США.