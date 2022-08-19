Первые тесты Intel Raptor Lake-HX Mobility выглядят весьма достойно

Линейка процессоров Intel Raptor Lake-HX Mobility 13-го поколения заменит семейство Alder Lake-HX новыми ядрами Raptor Cove P и большим количеством ядер Gracemont E. Интересно, что мы видим Raptor Lake-HX так рано, поскольку части HX обычно зарезервированы на несколько месяцев позже, чем процессоры Raptor Lake-S для настольных ПК. Согласно списку, процессоры Raptor Lake-HX тестируются на эталонной платформе Alder Lake SBGA. Конкретный процессор, который был замечен, — это Intel Core i5-13600HX, который кажется хорошим обновлением по сравнению с существующим Core i5-12600HX. ЦП поставляется с 14 ядрами и 20 потоками, той же конфигурацией, которую мы получим для Core i5-13600K. Конфигурация включает 6 P-ядер и 8 E-ядер, то есть 12 потоков от P-ядер и 8 потоков от E-ядер. Учитывая, что конфигурация ядра одинакова, мы также получим такое же количество кеша, рассчитанное до 44 МБ.

По сравнению с Core i5-12600HX, Core i5-13600HX предлагает на 17% больше ядер и на 25% больше потоков, чем его предшественник. Core i5-12600HX предлагал частоту до 4,60 ГГц, поэтому мы можем ожидать, что последний предложит форсированную частоту, близкую или превышающую 5 ГГц. Конкретный образец был протестирован с 32 ГБ памяти DDR4-3200, но мы обязательно увидим конфигурации DDR5 на более дорогих ноутбуках, когда они будут готовы к запуску. В качестве графического процессора использовался встроенный чип Iris Xe, но ожидается, что ноутбуки следующего поколения с процессорами Raptor Lake-HX будут оснащены собственными дискретными графическими решениями Intel Arc.