Первый дискретный игровой графический процессор Alchemist от Intel, Arc A370M Graphics, будет выпущен 30 марта

Intel подтвердила, что Arc A370M станет одним из их первых продуктов Alchemist и будет выпущен 30 марта. Arc A370M, основанная на дизайне Arc Alchemist самого начального уровня, обеспечит повышение производительности до 2 раз по сравнению с их интегрированным графическим процессором Iris Xe с 96 EU. Учитывая, что A370M будет иметь число близкое к 96 интегрированного iGPU, двукратное улучшение производительности будет большим плюсом для геймеров. Дополнительная производительность будет достигнута за счет более высоких тактовых частот, более высокого TDP и улучшенной архитектуры Alchemist по сравнению со старыми конструкциями DG1 Xe-LP.

Как известно, линейка Intel Arc Alchemist будет включать два основных графических процессоров DG2: большой «SOC 1» и маленький «SOC 2». SOC 1 будет иметь конфигурацию DG2-512 и будет использоваться графическими решениями серий Arc A700 и Arc A500, а конфигурация SOC 2, которая будет использовать SKU DG2-128, будет использоваться серией Arc A300.

Со временем просочилась информация о нескольких графических процессорах Intel серии Arc A300, включая Arc A380 для настольных ПК и Arc A370M и Arc A350M для мобильных устройств. Все три из этих графических решений имеют SKU SOC 2 «DG2-128». Серия Arc A300 как таковая будет иметь до 8 Xe-ядер, 128 исполнительных блоков, 1024 ALU, 128-битное (14 Гбит/с) устройство для памяти и 6-нм технологический узел от TSMC. DG2-128 SOC2, скорее всего, будет выпущен в первую очередь для сегмента ноутбуков, а в ближайшие месяцы появится более дорогая версия.