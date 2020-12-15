Первый взгляд на Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Разработчик Cyanide объявил еще в 2017 году, что ведет работу над игрой Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. Она основана на классической настольной ролевой игре Werewolf: The Apocalypse. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood выйдет на PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 и PS5 4 февраля 2021 года.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - это одиночная игра от третьего лица. Вы играете за террориста-оборотня который борется с корпорацией Pentex. Персонаж может превращаться в волка, человека или оборотня для выполнения различных миссий.

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