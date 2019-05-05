Philips выпускает «умный ремень», избавляющий от храпа

Обычно, чтобы остановить храп, мы толкаем спящего, дабы он поменял позу. Но от этого оба просыпаются, что не очень-то приятно. Как полагают в Philips, подходящая вибрация избавит от храпа, не мешая сну. В итоге ассортимент «умных» гаджетов производителя дополнился смарт-ремнём Philips SleepSmart Snoring Relief Band.

На гаджете предусмотрен дисплей, отображающий основные данные, и порт USB-C для зарядки. Ремень, в который вставлен сенсорный блок, можно регулировать.

Идея проста. Как правило, люди храпят, лёжа не на боку, или на спине. Новинка определит, когда её владелец ляжет на спину, и побудит его повернуться на бок. Для этого гаджет лишь мягко завибрирует: недостаточно для прерывания сна, но достаточно для беспокойства и смены позы. Интенсивность вибраций и режимы регулируются автоматически. Эффективность их не снизится, а игнорировать их подсознательно не выйдет. Привычки сна отслеживаются в фоновом режиме за счёт машинного обучения. Так будет определён оптимальный момент для толчка и смены позы.

Стоимость новинки и дата релиза пока не сообщаются.