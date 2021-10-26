PiBox Raspberry Pi NAS доступное модульное решение для хранения данных с низким энергопотреблением

Raspberry Pi SATA NAS эта система хранения питается от вычислительного модуля Raspberry Pi. 4. Система была разработана для запуска автономных приложений в вашем домашнем компьютере 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с минимальными требованиями к мощности. Хранилище в системе является модульным и позволяет легко добавлять два SATA-совместимых SSD по вашему выбору.

Вычислительный модуль Raspberry Pi 4 лежит в основе PiBox. В стандартный комплект входит 8 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти и Wi-Fi. На передней панели находится управляемый пользователем светодиодный RGB-светодиод и 1,3-дюймовый ЖК-дисплей, который можно использовать для отображения любой информации.