Планшет Acer Chromebook Tab 311 оценен в 330 евро

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Acer Chromebook Tab 311, которая получила предустановленную ОС ChromeOS. Новинка также характеризуется 10,95-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 60 Гц, восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Kompanio 520 с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти MicroSD вместимостью до 2 ТБ, селфи-камерой на 2 Мп, тыльной камерой разрешением 5 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, опциальной поддержкой LTE, прочностью по военному стандарту MIL-STD 810H, батареей ёмкостью 8000 мАч, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, комплектным чехлом-клавиатурой и опциональным стилусом USI 2.0. Планшет станет доступен для покупки во втором квартале по цене в 330 евро.

Apple готовит новый гаджет на конец 2025 года…
Согласно информации от достаточно надёжного инсайдера Мин-Чи Куо, слухи об умном дисплее от компании Appl…
Планшет Vivo Pad 4 Pro получит топовый процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Vivo Pad 4 Pro, который еще…
OPPO готовит флагманский планшет Pad 3 Ultra…
Недавно компания OPPO выпустила планшеты Pad 3 и Pad 3 Pro, но в следующем году серию могут пополнить мод…
Представлен бюджетный планшет Teclast T60 Plus…
Компания Teclast пополнила ассортимент планшетов моделью T60 Plus, которая оценена на дебютном китайском …
Представлен планшет TCL Tab 11 FE …
Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью Tab 11 FE, которая получила 11-дюймовый дисплей с ра…
Представлен планшет OPPO Pad 3…
Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 3, которая основана на восьмиядерной платформе …
Планшет Oppo Pad 3 показали на пресс-рендерах …
Компания Oppo опубликовала качественные изображения планшета Oppo Pad 3, который уже доступен для предвар…
Представлен планшет Lenovo S130 Pad на Intel N100 и Windows …
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью S130 Pad, которая работает под управлением операц…
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколенияБитва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor