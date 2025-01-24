Планшет Acer Chromebook Tab 311 оценен в 330 евро

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Acer Chromebook Tab 311, которая получила предустановленную ОС ChromeOS. Новинка также характеризуется 10,95-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 60 Гц, восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Kompanio 520 с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти MicroSD вместимостью до 2 ТБ, селфи-камерой на 2 Мп, тыльной камерой разрешением 5 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, опциальной поддержкой LTE, прочностью по военному стандарту MIL-STD 810H, батареей ёмкостью 8000 мАч, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, комплектным чехлом-клавиатурой и опциональным стилусом USI 2.0. Планшет станет доступен для покупки во втором квартале по цене в 330 евро.