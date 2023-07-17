Планшет Acer Iconia Tab M10 оценен в $150

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Iconia Tab M10, которая оценена в Европе в 150 евро за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Новинка также характеризуется 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, 16-нанометровой однокристальной системой MediaTek Kompanio 500 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 6000 мАч, предустановленной операционной системой Android 12, селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, акселерометром, датчиком внешней освещенности, гироскопом и объемным звучанием благодаря стереодинамикам.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra получит защиту от воды …
Известный достоверными утечками инсайдер SnoopyTech поделился изображениями линейки планшетов Samsung Gal…
Представлен российский планшет MIG LT11 на Astra Linux…
Отечественный производитель Mobile Inform Group пополнил ассортимент корпоративных планшетов моделью MIG …
Игровой планшет Red Devil оценен в 540 долларов …
Компания Nubia пополнила ассортимент планшетов геймерской моделью Red Devil e-sports tablet, которая осно…
Microsoft готовит новый Surface Pro на Arm-процессоре…
По сообщениям информационного издания Windows Central, компания Microsoft работает над новой моделью план…
Планшет Alldocube iPlay 50 2023 оценен в 100 долларов …
Китайские источники сообщили о выходе бюджетного планшета Alldocube iPlay 50 2023, который оценен на JD.…
Планшет Vivo Pad 2 появился в продаже …
Компания Vivo дала старт продажам планшета Vivo Pad 2, который стоит в Китае 350, 410, 450 и 495 долларо…
Планшет Acer Iconia Tab M10 оценен в $150…
Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Iconia Tab M10, которая оценена в Европе в 150 евро…
Новый Redmi Pad получит SoC Snapdragon 680 …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о новом поколени…
Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 ГцОбзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебыОбзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor