Планшет Acer Iconia Tab M10 оценен в $150

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Iconia Tab M10, которая оценена в Европе в 150 евро за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Новинка также характеризуется 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, 16-нанометровой однокристальной системой MediaTek Kompanio 500 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 6000 мАч, предустановленной операционной системой Android 12, селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, акселерометром, датчиком внешней освещенности, гироскопом и объемным звучанием благодаря стереодинамикам.