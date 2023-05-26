Планшет Amazon Fire Max 11 оценен в $230

Компания Amazon представила свой самый крупный планшет Fire Max 11, цена которого составляет всего 230 долларов за базовую версию. Старт продаж намечен на июнь этого года. Новинку оснастили 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek MT8788 с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, основной и фронтальной камерами с модулями на 8 Мп, алюминиевым корпусом, размерами 259,1:163,7:7,5 мм, массой 490 граммов, стереодинамиками, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, а также автономностью до 14 часов.