Планшет CHUWI UBook Pro на базе Intel Core M и поддержкой стилуса

Chuwi выпустил новый планшет UBook Pro, который поставляется со стилусом HiPen H5. Стилус нового поколения модернизирован с оригинальных 2048 степеней нажатия до невероятных 4096, а батарея прослужит до 3 месяцев на одной зарядке.

Планшет получил IPS-матрицу диагональю 12,3 дюйма разрешением FullHD и соотношением сторон 3:2, 14-нанометровый 2-ядерный чипсет Intel Core m3-8100Y с пиковой частотой 3,4 ГГц и графику UHD Graphics 615.

UBook Pro в настоящее время находится в процессе краудфандинга на Indiegogo. Стартовая цена за версию с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD составила $ 449.