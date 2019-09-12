Планшет Chuwi UBook Pro получил 8 ГБ оперативной памяти

2019-09-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Chuwi UBook Pro; [71]
Компания Chuwi начала сбор средства на краудфандинговой площадке Indiegogo для своего нового планшета UBook Pro. Новинка характеризуется гибко регулируемой подставкой, присоединяемой док-клавиатурой с подсветкой, корпусом толщиной 9 мм и массой 789 г, 12,3-дюймовым IPS-дисплеем с ламинированием и соотношением сторон 3:2, комплектным стилусом, 2-ядерным четырехпоточным процессором Intel Core m3-8100Y с частотой до 3,4 ГГц и графикой Intel UHD 615, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3, твердотельным накопителем на 256 ГБ и слотом для TF-карт.


Комментарии и отзывы Chuwi UBook Pro
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