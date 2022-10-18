Планшет Cube iPlay 50 оценен в $80

Сетевые источники сообщают о выходе в Китае планшета Cube iPlay 50, который оценен в 85 и 110 долларов за версии с 4/64 и 6/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1200:2000 пикселей, восьмиядерной платформой Unisoc T618, селфи-камерой на 5 Мп и тыльной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой сотовых сетей 4G, слотами для двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и GPS, батареей ёмкостью 6000 мАч и стереодинамиками. Планшет работает под управлением ОС Android, но имеет при этом отдельные оболочки для обучения и для пожилых людей.