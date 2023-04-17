Планшет Cubot Tab 20 оценен в $89

Компания Cubot пополнила ассортимент планшетов моделью Cubot Tab 20, которая продается на AliExpress по цене 89 долларов. Новинка получила 10,1-дюймовый экран с разрешением 1280:800 пикселей, восьмиядерную платформу Unisoc SC9863A с частотой до 1,6 Гц, графикой PowerVR GE8322 и поддержкой LTE, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп и поддержку разблокировки по лицу, поддержку GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU, а также предустановленную ОС Android 13.

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