Планшет HONOR Pad X9 Max оценили в 470 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Pad X9 Max, которая базируется на 6-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим адаптером Adreno 610. Новинку также оснастили 13-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2500:1560 точек, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 700 нит, функцией DC Dimming и сертификатами защиты зрения TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker-Free и TÜV Rheinland Paper Like Display, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой толщиной 6,72 мм и массой 618 граммов, 5-Мп тыльной и фронтальной камерами, поддержкой стилуса Magic-Pencil 4s и предустановленной оболочкой MagicOS 10 на основе Android 16. Цена планшета на дебютном британском рынке составила эквивалент 470 и 600 долларов соответственно.

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