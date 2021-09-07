Планшет HTC A100 оценен в 20 тысяч рублей

Компания HTC дала старт российским продажам планшета HTC A100, рекомендованная цена которого составляет 20 тысяч рублей. Напомним, что новинка оснащается светло-серой и темно-серой расцветками, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, селфи-камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображениями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, восьмиядерной платформой Unisoc T618 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотами для двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5.0, GPS, 3,5-мм аудиогнездом, портом USB Type-C и предустановленной ОС Android 11.