Планшет HUAWEI MatePad Pro 12" готов к глобальному релизу

Компания HUAWEI объявила, что международная презентация планшета MatePad Pro 12" состоится 2 сентября. Первоначальный дебют устройства прошел в Китае в начале августе. Также на мероприятии покажут умные часы HUAWEI Watch D3, смартфоны серии Nova 16s и беспроводные наушники FreeBuds Neo.

Напомним, что планшет оснащается фирменной однокристальной системой Kirin T93 или Kirin T93A в зависимости от версии, 12-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3036:1952 точки, кадровой частотой до 144 Гц и версией с матовым экраном Soft Light, металлическим корпусом толщиной 4,7 мм и массой 439 граммов, батареей ёмкостью 10400 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой разрешением 50 Мп, четырьмя динамиками, поддержкой Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7, технологией NearLink (StarFlash), портом USB Type-C и дактилоскопическим сенсором. В Китае за базовую версию просят эквивалент 845 долларов.