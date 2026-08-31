Планшет HUAWEI MatePad Pro 12" готов к глобальному релизу

Компания HUAWEI объявила, что международная презентация планшета MatePad Pro 12" состоится 2 сентября. Первоначальный дебют устройства прошел в Китае в начале августе. Также на мероприятии покажут умные часы HUAWEI Watch D3, смартфоны серии Nova 16s и беспроводные наушники FreeBuds Neo.

Напомним, что планшет оснащается фирменной однокристальной системой Kirin T93 или Kirin T93A в зависимости от версии, 12-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3036:1952 точки, кадровой частотой до 144 Гц и версией с матовым экраном Soft Light, металлическим корпусом толщиной 4,7 мм и массой 439 граммов, батареей ёмкостью 10400 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой разрешением 50 Мп, четырьмя динамиками, поддержкой Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7, технологией NearLink (StarFlash), портом USB Type-C и дактилоскопическим сенсором. В Китае за базовую версию просят эквивалент 845 долларов.
Планшет Huawei MatePad Pro Max появился в российской продаже…
После недели приема предзаказов отечественные ритейлеры дали старт открытым продажам планшета Huawei Mate…
Планшет Samsung Galaxy Tab S12+ засветился на фото …
В базе данных одного из корейских регуляторов обнаружилась первая фотография планшета Samsung Galaxy Tab …
iPad mini подорожает, но получит OLED-дисплей…
По данным информационного издания Bloomberg, компания Apple может представить iPad mini с OLED-дисплеем у…
Представлен недорогой планшет iQOO Pad 5c…
Компания iQOO без лишнего шума представила свой новый планшет iQOO Pad 5c. Новинка пополнила линейку Pad …
Планшет Infinix XPAD 30 Pro засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о планшете Infinix XPAD 30 Pro, который еще не бы…
Планшет Huawei MatePad Pro Max оценили в 100 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на планшет Huawei MatePad Pro Max, который был выпуще…
Планшет Redmi Pad 2 9.7 оценили в 15 тысяч рублей …
Компания diHouse объявила о старте российских продаж планшета Redmi Pad 2 9.7, который был представлен в …
Планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 Unlimited показали на р…
Компания Lenovo опубликовала изображения игрового планшета Lenovo AI Tablet Legion Y700, который будет пр…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor