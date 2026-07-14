Планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 Unlimited получит разогнанный процессор

Компания Lenovo поделилась новыми подробностями об игровом планшете AI Tablet Legion Y700 Unlimited, который будет представлен уже в следующем месяце. Итак, производитель подтвердил наличие топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с максимальной частотой 4,74 ГГц (данный чипсет используется в игровых смартфонах Red Magic 11S Pro и 11S Pro+) оперативной памяти LPDDR5T с пропускной способностью 10 667 МТ/с и флеш-памяти UFS 4.1 Pro. Ранее сообщалось о поддержке сотовых сетей пятого поколения, встроенной eSIM и SIM-карты, тыльной камеры с разрешение 50 Мп и трёхсегментного RGB-кольца с настраиваемой подсветкой. Вероятно, до релиза производитель раскрое и другие параметры грядущей новинки.

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