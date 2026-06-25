Планшет POCO Pad C1 оценили в 15 тысяч рублей

В официальной российской продаже появился планшет POCO Pad C1, рекомендованная цена которого составила 15 и 17 тысяч рублей за конфигурации с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, 9,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 2048:1280 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 600 нит, сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free и Circadian Friendly, а также поддержкой DC Dimming, ОЗУ LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 7600 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, алюминиевый корпус толщиной 7,4 мм и массой 406 граммов, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм гнездо для наушников, тыльную камеру на 8 Мп и селфи-камеру разрешением 5 Мп.