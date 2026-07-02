Представлен вертикальный моющий пылесос Roborock F25 LT Gen 2

Roborock анонсировала новый вертикальный моющий пылесос F25 LT Gen 2. Данная модель стала доступна для приобретения с 30 июня 2026 года. Она ориентирована на пользователей, которые ищут в своих бытовых помощниках оптимальное сочетание производительности, удобства использования и долговечности. Благодаря развитой системе всасывания, способности эффективно очищать поверхности вплотную к стенам и тщательно продуманной конструкции, F25 LT Gen 2 значительно облегчает поддержание чистоты на самых разных напольных покрытиях.

Основу прибора составляет мощная система всасывания с показателем до 20 000 Па. В тандеме с вращающимся роликом, совершающим до 450 чистящих движений ежеминутно, она гарантирует однопроходное удаление ежедневных загрязнений. Сила прижима ролика к поверхности достигает 20 Н, чему способствует его плотный контакт с полом, обеспечивая глубокую очистку и высокий уровень гигиены, в том числе уничтожение 99,99% бактерий. Эргономика F25 LT Gen 2 продумана для максимального комфорта во время уборки. Специальные скользящие колесики снижают физические усилия при перемещении устройства. Шарнирный механизм, позволяющий поворачиваться до 70°, обеспечивает легкое маневрирование вокруг мебели и преодоление небольших препятствий, таких как пороги и перепады покрытий. Уникальная система JawScrapers, использующая постоянное давление скребка и зубчатые лезвия, предотвращает наматывание волос на ролик. Это не только повышает стабильность работы устройства, но и эффективно удаляет излишки влаги, исключая появление разводов.

По завершении цикла уборки F25 LT Gen 2 самостоятельно очищает ролик горячей водой (до 90 °C), поддерживая его гигиеничность. Затем происходит автоматическая сушка роликом теплым воздухом. Эта быстрая сушка занимает всего 5 минут, а пользователям доступны режимы быстрой или тихой сушки, в зависимости от их предпочтений.
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