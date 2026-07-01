Red Magic выпустила геймерский планшет Gaming Tablet 5 Pro

Компания Red Magic представила новый игровой планшет Gaming Tablet 5 Pro — это компактная Android-модель, созданная специально для мобильного гейминга. Планшет оснащён 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,4K. Экран поддерживает частоту обновления 185 Гц и построен на фирменной матрице Red Magic X10. Заявленная пиковая яркость достигает 1100 нит в стандартном режиме и 1600 нит при воспроизведении HDR-контента, дисплей имеет соотношение сторон 16:10, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и получил рамки толщиной всего 4,9 мм.

В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также предусмотрен дополнительный чип RedCore R4, который отвечает за фоновые задачи, включая интерполяцию кадров и оптимизацию сенсорного управления. Для эффективного отвода тепла Red Magic оснастила планшет активной жидкостной системой охлаждения — она использует встроенный насос для циркуляции охлаждающей жидкости через испарительную камеру, а также жидкий металл в качестве термоинтерфейса. За оптимизацию производительности отвечает фирменный движок CUBE Gaming Engine 3.0, который распределяет системные ресурсы в реальном времени, обеспечивая более плавный игровой процесс и повышая энергоэффективность. Среди особенностей программного обеспечения — встроенный эмулятор ПК с режимом прямого подключения к Steam, позволяющий запускать компьютерные игры локально и синхронизировать сохранения через облако.
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