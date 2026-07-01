Red Magic выпустила геймерский планшет Gaming Tablet 5 Pro

В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также предусмотрен дополнительный чип RedCore R4, который отвечает за фоновые задачи, включая интерполяцию кадров и оптимизацию сенсорного управления. Для эффективного отвода тепла Red Magic оснастила планшет активной жидкостной системой охлаждения — она использует встроенный насос для циркуляции охлаждающей жидкости через испарительную камеру, а также жидкий металл в качестве термоинтерфейса. За оптимизацию производительности отвечает фирменный движок CUBE Gaming Engine 3.0, который распределяет системные ресурсы в реальном времени, обеспечивая более плавный игровой процесс и повышая энергоэффективность. Среди особенностей программного обеспечения — встроенный эмулятор ПК с режимом прямого подключения к Steam, позволяющий запускать компьютерные игры локально и синхронизировать сохранения через облако.