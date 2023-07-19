Планшет Honor MagicPad 13 выходит в продажу

Уже завтра компания Honor выпустит в китайскую продажу планшет Honor MagicPad, который был представлен неделю назад. Новинка обойдется в 400, 460 и 515 долларов за варианты с 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Цена стилуса Magic Pencil 3 с распознаванием 4096 степеней нажатия составляет 70 долларов.

Напомним, что планшет оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 888, 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1840 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 700 кд/кв.м, корпусом толщиной 6,4 мм, массой 660 г, 8 динамиками, сертификатом IMAX Enhanced и фирменной прошивкой MagicOS 7.2 на основе ОС Android 13.