Планшет Honor MagicPad 2 будет стоить 70 тысяч рублей

Этом летом компания Honor выпустила на домашний китайский рынок планшет Honor MagicPad 2, а в начале сентября новинку представили и на глобальном рынке. Сегодня «Российская газета» сообщила, что флагман будет стоить на отечественном рынке около 70 тысяч рублей.

Напомним, что MagicPad 2 оснащается конфигурациями на 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно, 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3000:1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1600 кд/м², производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 13-Мп тыльной и 9-Мп селфи-камерами, аккумулятором ёмкостью 10050 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, тремя микрофонами, восемью динамиками, корпусом толщиной 5,8 мм, поддержкой стилуса Magic Pencil 3 и оболочкой MagicOS 8.0.1 на базе Android 14 «из коробки».
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