Планшет Honor Pad 9 появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам планшета Honor Pad 9, который был представлен неделю назад. На местном для производителя рынке за новинку просят 210, 235, 280 и 310 долларов за варианты с 8/128, 8/256, 12/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Планшет характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2, 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, контрастностью 1500:1 и яркостью 500 нит, фронтальной и основной камерами на 8 Мп и 13 Мп соответственно, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 35 Вт, восемью динамиками с объемным звучанием, а также корпусом толщиной 6,96 мм и массой 555 г.
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