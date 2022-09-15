Планшет Honor Tablet X8 оценен в 170 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Honor Tablet X8, которая основана на 10,1-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek MT8786 (Helio G80), основной камерой разрешением 5 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, интерфейсом USB-C, батареей ёмкостью 5100 мАч, предустановленной ОС Android 10 c фирменной прошивкой Magic UI 4.0, размерами 159:240,2:7,55 мм и массой 460 граммов. Вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 170 долларов, а с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – в 185 долларов.