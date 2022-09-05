Планшет Huawei MatePad Pro 11 представили в Европе

Компания Huawei раскрыла подробности европейского релиза планшета MatePad Pro 11, который уже месяц продается в Китае. Итак, новинка станет доступна для покупки в Старом Свете 30 сентября по цене от 650 евро. Первым покупателям обещают подарить Huawei M-Pencil Elegant Edition и чехол. Заметим, что в Китае базовый вариант оценен в 520 долларов.

Напомним, что новинка оснащается платформами Qualcomm Snapdragon 870 или Snapdragon 888, корпусом толщиной всего 5,9 мм и массой 449 граммов, 11-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц, калибровкой цвета (deltaE < 1) и сертификатом Full Care Display 3.0 от TÜV Rheinland, 8 или 12 ГБ оперативной, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, модемом 4G, адаптерами Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.2 с AAC и LDAC, разъемом Порт USB-C 3.1 Gen 1, предустановленной ОС HarmonyOS 3.0, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 66-Вт или 40-Вт зарядки в зависимости от версии, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 16 Мп и новой магнитной смарт-клавиатурой.
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