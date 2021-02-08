Планшет Huawei MatePad Pro обновили до EMUI 11

Компания Huawei выпустила стабильную версию фирменной прошивки EMUI 11 для российских пользователей планшета MatePad Pro. Апдейт привносит улучшенный многооконный режим с плавающей панелью управления, обновленную функцию «Мультискрин», новые элементы анимации и прочие нововведения и улучшения.

Напомним, что планшет оснащается фирменной восьмиядерной платформой Kirin 990, 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 540 кд/м2, контрастностью 1500:1, 96% охватом цветового пространства NTSC, поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт, обратной зарядкой на 7,5 Вт, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, акустикой Harman Kardon, чехлом-клавиатурой, модулем NFC и стилусом M-Pencil.
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