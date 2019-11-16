Планшет Huawei MatePad могут представить 25 ноября

Генеральный директор Huawei объявил, что компания представит новые продукты серии Mate 25 ноября. Ричард Ю не сообщил конкретных наименований, но скорее всего одним из продуктов будет планшет MatePad Pro.

Он получил дисплей с тонкими рамками и отверстием под селфи-камеру. На задней стороне будет двойная камера со светодиодной вспышкой. MatePad Pro также будет оснащен стилусом и магнитной клавиатурой.

Ожидается, что планшет будет работать на Kirin 990 SoC в сочетании с оперативной памятью объемом до 8 ГБ. Емкость аккумулятора остается неизвестной, но есть информация о поддержки зарядки 40 Вт.