Планшет Huawei MediaPad C3 будет работать на Androis 10

Некоторые подробности, касаемо характеристик нового планшета компании Huawei MediaPad C3 уже были известны. Планшет стоимостью 210 долларов будет работать на операционной системе Andriod 10 с оболочкой EMUI 10. Производительность обеспечит мобильный процессор MediaTek MT8768 и будет иметь 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Планшет получит новый дисплей размером 8 дюймов с IPS матрицей, разрешение 1280 на 800 пикселей. Емкость батареи 5100 мАч. Две камеры: селфи-камера 2 МП, а камера на задней панели будет иметь датчик на 5 Мп.
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