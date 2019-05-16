Планшет Huawei Mediapad M5 Lite выходит в России

2019-05-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Планшет Huawei Mediapad M5 Lite; [84]
Компания Huawei выпускает в России планшет MediaPad M5 lite, мировая премьера которого состоялась в марте этого года. Новинка выйдет в продажу 23 мая по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей. Напомним, что планшет оснастили восьмидюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, четырьмя микрофонами для работы системы искусственного интеллекта, двумя громкими динамиками Harman Kardon, металлическим корпусом, фирменным чипсетом Kirin 710 с поддержкой функции GPU Turbo 2.0, аккумулятором на 5100 мАч, 13 Мп основной и 5 МП фронтальной камерами.


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