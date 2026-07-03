Планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 Unlimited показали на рендерах

Компания Lenovo опубликовала изображения игрового планшета Lenovo AI Tablet Legion Y700, который будет представлен в следующем месяце. Отметим наличие 50-Мп одинарной тыльной камеры, трёхсегментного RGB-кольца с настраиваемой подсветкой и тыльной панели с фирменным логотипом LEGION.

Напомним, что прошлой весной был выпущен планшет Legion Y700 Gen 5 с топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5T, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1 Pro, 8,8-дюймовым экраном с разрешением 3040:1904 точки, частотой обновления 165 Гц, частотой отклика до 2640 Гц, пиковой яркостью 800 нит и охватом цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения третьего поколения с испарительной камерой на 17353 мм², основной камерой на 50 Мп, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и обходной зарядок.