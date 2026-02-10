Планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 получит 165-Гц экран

Компания Lenovo раскрыла новые подробности об игровом планшете Lenovo AI Tablet Legion Y700, который будет представлен уже в следующем месяце. Итак, аппарат оснастят 8,8-дюймовым экраном с разрешением 3040:1904 точки, плотностью 408 PPI, кадровой частотой 165 Гц, частотой дискретизации 2640 Гц, глобальной яркостью 800 нит, покрытием цветового пространства DCI-P3 и глубиной цвета 12 бит. Ранее производитель подтвердил наличие основной камеры разрешением 50 Мп, а также черной и белой расцветок корпуса. Также в марте будет выпущен крупный планшет Lenovo AI Tablet Xiaoxin Pro 13.

