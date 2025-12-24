Huawei представила планшет MatePad 11.5

Компания Huawei официально представила свой новый планшет MatePad 11.5 образца 2026 года — новинка во многом повторяет модель 2025 года, дебютировавшую в июле этого года, однако отличается другим процессором и рядом небольших улучшений. Устройство получило 11,5-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением 2456х1600 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Также доступна версия Soft Light Edition с антибликовым покрытием дисплея. Модификация Soft Light оснащается процессором Kirin T82, тогда как стандартный вариант использует процессор Kirin T82B. Планшет работает под управлением HarmonyOS 5.1, которая включает набор ИИ-функций и систему Huawei AI Health Learning 2.

Для съёмки предусмотрена основная камера на 12 Мп, а на фронтальной панели установлен датчик на 8 Мп для селфи и видеосвязи. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Среди прочих характеристик заявлены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и система из 4 динамиков. Правда, стоит отметить, что данный планшет был представлен исключительно на территории Китая, так что и продажи стартуют пока что только в этой стране. Вероятно, в будущем производитель может выпустить планшет и за пределами локального рынка, но пока что информации по этому вопросу компания не предоставляла. Стоит подождать, пока устройство не выпустят на глобальный рынок — при разумной цене это может быть вполне интересным решением для потребления контента